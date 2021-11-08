"محمد أبوراس" إلى رحمة الله تعالى

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس محمد بن أحمد أبوراس أحد منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة عسير سابقًا إثر تعرضه لحادث سير بمنطقة جازان وتمت الصلاة عليه في جامع الملك فهد بأبها.

ويتقبل العزاء بمنزل والده بحي الهيام بمدينة أبها وللعزاء جوال شقيقه موسى ابوراس ‎050 473 2210‎