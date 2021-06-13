





3

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات وتستمر للرابعة مساء

"الأرصاد" يحذر الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد كلاً من الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التحذير بمنطقة الرياض كلاً من: الأفلاج، والدرعية، والخرج، والرين، والسليل، والعاصمة الرياض، ورماح، وبمنطقة الشرقية كلاً من: الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، ويستمر بالمنطقتين حتى الرابعة من مساء اليوم.