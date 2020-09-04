العراق يسجل 5036 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 252,075

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 252075 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 85 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7359, فيما سُجّلت 3611 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191368 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى الآن 53348؛ منهم 495 يرقدون في العناية المركزة.