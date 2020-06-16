روسيا تسجل 193 حالة وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حصيلة الوفيات 7248 حالة

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 193 حالة وفاة و8248 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب آخر البيانات والأرقام الصادرة عن السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد المصابين منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 545 ألفًا و458 مصابًا؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 7248 حالة وفاة.