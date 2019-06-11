"الزهراني" و"الحكمي" إلى رتبة لواء ركن

صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".

وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

0

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 05:57 PM

"الزهراني" و"الحكمي" إلى رتبة لواء ركن

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

0 355

صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".

وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019