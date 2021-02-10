جازان.. 2046 جولة رقابية على الجوامع والمساجد لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

"مدخلي": يتم الإغلاق حال وجود حالات مصابة بالفيروس

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ على أنه لا تهاون في مخالفة التدابير التي وضعتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إغلاق المساجد أو الجوامع إن وجدت بها حالات مصابة بالفيروس.



ونفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال هذا الأسبوع، 2046 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.



وأوضح "مدخلي" أن هذه الجولات تأتي لمتابعة مدى التزام المصلين ومنسوبي المساجد بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة لحماية الصحة العامة، مبينًا أنه لا تهاون في مخالفة هذه التدابير.



وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد دعت المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933"، مؤكدة على أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.



وشدّدت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.



وأكدت الوزارة على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية؛ إدراكًا منها لأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.