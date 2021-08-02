"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.
شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية
نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.