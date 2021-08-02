"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية

نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.