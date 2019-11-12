شاهد.. هيونداي تختبر"توسان" الجديدة كليًّا بقدرات فائقة

بنوعين من المحركات وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل

بدأت شركة هيونداي في اختبار سيارتها الجديدة Tucson التي ستظهر العام القادم.

ويُظهر الفيديو الذي تداولته بعض مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، القدرة العالية لهذه المركبة على التسارع، وثباتها الممتاز على المنعطفات أثناء السير بسرعة عالية.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فإنه على الرغم من أن السيارة ظهرت في هذا الفيديو مموهة بغطاء خاص؛ لكن بعض التسريبات أظهرت بعض عناصر تصميمها الخارجي، الذي أتى بتصميم مختلف بشكل كبير عن تصاميم tucson السابقة، يميزه شكل الشبك الأمامي المزين بإطار كبير من الكروم في منتصفه، ومصابيح الضباب الغريبة الشكل التي زُوّد كل منها بـ4 وحدات إضاءة LED.

وسيزين هيكل هذه السيارة أيضًا سقفٌ بانورامي كبير، وعجلات مميزة بأقراص من الكروم، ومصابيح خلفية تمتد على طول مؤخرة المركبة.

ومن المرجح أن تطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 180 حصانًا، ومحركة Theta III توربيني بسعة لترين ونصف اللتر وعزم 300 حصان.

كما ستحصل على علبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، ونظاميْ دفع أمامي ورباعي، ونظام تثبيت للسرعة، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، إضافة إلى نظام فرملة أوتوماتيكي للطوارئ يمنع اصطدامها بالسيارات على الطرقات.