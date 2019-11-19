تراجع أسعار النفط الأمريكي في ظل قلق بشأن محادثات التجارة الصينية

لليوم الثاني بسبب الاتجاه إلى إلغاء الرسوم التجارية وزيادة المخزونات

تراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلاً عن زيادة المخزونات الأمريكية.

وتفصيلاً، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتًا ما نسبته 0.47 في المائة ليصل إلى 56.78 دولار للبرميل، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 20 سنتًا ما نسبته 0.32 في المائة ليصل سعره عند 62.24 دولار.

النفط الأمريكي التجارة الصينية الأمريكية المخزونات الأمريكية

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19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 10:55 PM

لليوم الثاني بسبب الاتجاه إلى إلغاء الرسوم التجارية وزيادة المخزونات

تراجع أسعار النفط الأمريكي في ظل قلق بشأن محادثات التجارة الصينية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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تراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلاً عن زيادة المخزونات الأمريكية.

وتفصيلاً، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتًا ما نسبته 0.47 في المائة ليصل إلى 56.78 دولار للبرميل، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 20 سنتًا ما نسبته 0.32 في المائة ليصل سعره عند 62.24 دولار.

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النفط الأمريكي التجارة الصينية الأمريكية المخزونات الأمريكية

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