واشنطن تستبق اختبار صاروخ كوري بتصريح شديد اللهجة: سنتخذ الإجراء المناسب

"أوبراين" لوح باستخدام أدوات كثيرة في الرد

حذر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، اليوم (الأحد)، من أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراء المناسب بوصفها صاحبة أحد أقوى الجيوش إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي.

ونسبت "رويترز" إلى "أوبراين" في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي" قوله: "لدى واشنطن أدوات كثيرة في جعبتها للرد على مثل هذه التجارب".

وأضاف: "نحتفظ بحق اتخاذ القرار المناسب، لكن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء كما نفعل في مثل هذه المواقف، وإذا تبنى كيم جونج أون هذا المنهج سنشعر بخيبة أمل غير عادية وسنعبر عنها".

وطلبت كوريا الشمالية من واشنطن تقديم مبادرة جديدة لإنهاء الخلافات بينهما حول برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية، وحذرت كوريا الشمالية واشنطن هذا الشهر من أنها إذا لم تف بتوقعاتها فسوف ترسل لها "هدية في عيد الميلاد" لن تعجبها.