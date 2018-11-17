الكاميرات تكشف حوار ميسي وبوجبا في دبي

في أثناء وجودهما في مدينة دبي، شُوهد نجما كرة القدم الفرنسي بول بوجبا؛ والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ وهما يتبادلان حواراً شيقاً حول أغنية عن لاعب فرنسي، داخل أحد المطاعم بالمدينة.

وأظهر لاعب الوسط الفرنسي مهاراته بالتحدث بلغات عدة، حيث حاور الأسطورة الأرجنتينية بلغته الإسبانية.

ومن الطريف، أن موضوع النقاش كان حول الأنشودة الكروية للاعب الفرنسي نغولو كانتي؛ التي اشتهرت خلال المونديال الأخير، التي تتضمن عبارة: "لقد أوقف ليو ميسي"، حسب "سكاي نيوز".

وبدا ميسي ضاحكاً عندما تحدث بوجبا بموضوع الأغنية، قبل أن يبدي عدم تأييده لكلمات الأغنية حيث قال: "هذه أكذوبة".

واشتهرت الأغنية بعد الأداء القوي لكانتي؛ أمام ميسي والأرجنتين، خلال المواجهة التي تغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بنتيجة 4 / 3 في دور الـ 16 من مونديال روسيا الصيف الماضي.

واختار النجمان دبي كوجهة لهما خلال فترة المباريات الدولية، وذلك لابتعاد ليونيل ميسي؛ عن منتخب الأرجنتين خلال الفترة الحالية، ولإصابة بوجبا؛ الطفيفة وابتعاده عن منتخب فرنسا.