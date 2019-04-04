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تشمل شرورة والأجزاء المجاورة لها.. وتستمر حتى الـ 3 فَجْرًا

"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على نجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إلى استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الـ 3 فَجْرًا.