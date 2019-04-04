"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على نجران

تشمل شرورة والأجزاء المجاورة لها.. وتستمر حتى الـ 3 فَجْرًا

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إلى استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الـ 3 فَجْرًا.

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04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440 12:48 AM

تشمل شرورة والأجزاء المجاورة لها.. وتستمر حتى الـ 3 فَجْرًا

"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إلى استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الـ 3 فَجْرًا.

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