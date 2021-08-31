"سعود طيران" يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

خضع "سعود" ابن الزميل محمد طيران، ظهر اليوم، لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وعبر الزميل "طيران" عن شكره وتقديره للدكتور أحمد بن حسن الهيزعي، استشاري جراحة إصابات العظام بمستشفى عسير، على جهوده واهتمامه الكبير بكل المرضى والمراجعين.

"سبق" تتمنى لابن الزميل دوام الصحة والعافية.