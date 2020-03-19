الكويت تسجل 6 حالات "كورونا" جديدة والعدد يرتفع لـ148

وزارة الصحة: هناك 547 حالة انتهت من الحجر الصحي

أعلنت وزراة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 6 إصابات جديدة بـ #كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد إلى 148 حالة.

وقالت الوزارة: إن هناك 547 حالة انتهت من الحجر الصحي.

يذكر أنه وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الكويتية أن ثلاث حالات أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد في الكويت تماثلت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.