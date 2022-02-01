ارتفاع هامشي لأسعار النفط يُبقي "برنت" قُرب الـ90 دولارًا

عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس زادت بنسبة 0.35%

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار التشديدات على المعروض من الخام؛ وذلك قبل اجتماع "أوبك+" غدًا الأربعاء.

وتُواصل أسعار الخام ارتفاعها في أولى جلسات فبراير، بعدما ارتفع "برنت" بأكثر من 17% الشهر الماضي، وهي أكبر مكاسب تخص يناير في 30 عامًا على الأقل.

وكشف مسحٌ صادر عن "رويترز" أن إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، بلغ 28.01 مليون برميل يوميًّا في يناير، مقابل 27.8 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر.

وأكدت المصادر لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" سوف تُبقي على سياستها المتعلقة بالزيادة التدريجية للإنتاج حينما تجتمع غدًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.35% إلى 89.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.35% عند 88.46 دولارًا للبرميل.