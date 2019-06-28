"الشبانة" يزور المركز الإعلامي لقمة العشرين بأوساكا

شاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل

قام وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم، بزيارة للمركز الإعلامي المُعَد لقمّة دول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

والْتقى "الشبانة"، خلال الزيارة، بالإعلام الأجنبي والعربي وشاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل.

كما تابع أداء الوفد الإعلامي السعودي المكلف بتغطية القمة.

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 06:07 PM

شاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل

"الشبانة" يزور المركز الإعلامي لقمة العشرين بأوساكا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قام وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم، بزيارة للمركز الإعلامي المُعَد لقمّة دول العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

والْتقى "الشبانة"، خلال الزيارة، بالإعلام الأجنبي والعربي وشاهد التجهيزات التقنية والفنية وآلية العمل.

كما تابع أداء الوفد الإعلامي السعودي المكلف بتغطية القمة.

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