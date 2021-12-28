مؤشر جديد يمكن سماعه.. أعراض مختلفة للإصابة بـ"أوميكرون"

إلى جانب سَيَلان الأنف والصداع والتعب والعطس والألم في الحلق

تنوعت آثار وأعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء؛ حيث أبلغ المصابون عن العشرات منها التي تظهر مع الإصابة؛ لكن ما اكتشفه العلماء مؤخرًا هو أنه يمكن كذلك سماع تلك الأعراض وليس الشعور بها.

ورغم تقارب الأعراض المرتبطة بكورونا والمتحورات التي ظهرت لاحقًا؛ إلا أن بحثًا علميًّا حديثًا سَلّط الضوء على مؤشر جديد للإصابة بأوميكرون، لم يكن مذكورًا من قبل في بيانات المرضى.

ووفق دراسة أجراها باحثون في مستشفى كينجز كوليدج بلندن، ثبتت إصابة مرضى بأوميكرون، بعد ما لاحظوا أن صوتهم بات مبحوحًا وأجشًّا؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وبيّنت الدكتورة أنجيليك كويتزي، أن أهم خمسة أعراض لأوميكرون هي: سيلان الأنف، والصداع، والتعب (سواء كان خفيفًا أو شديدًا)، والعطس، وآلام الحلق.

وأوضحت "كويتزي" أن نسبة 50% من الأشخاص المصابين بأوميكرون، تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية الثلاثة، وهي: الحمى، والسعال، وفقدان حاسة الشم أو التذوق؛ وفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد أشار إلى أن أغلب المُلَقَّحين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد تظهر عليهم أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وتشمل هذه الأعراض: التهابًا في الحلق، وألمًا في العضلات، إلى جانب ارتفاع لدرجة حرارة الجسم، وهي أعراض لا تشبه دائمًا ما يظهر على غير المُلَقَّحين.

وفي حال شعر الفرد المُلَقَّح بأنه مريض، أو أنه تعرض لعدوى محتملة، فإن الخبراء يوصونه بالفحص في أقرب وقت، سواء في المختبر أو عن طريق أدوات الفحص السريعة في البيت.