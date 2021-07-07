تصل إلى 500 مليون ريال.. الترفيه وبنك التنمية الاجتماعية يطلقان مشروع تمويلات ميسّرة

بما يعزّز مسيرة نمو واستدامة قطاع الترفيه ورفع نسبة المحتوى المحلي وفق مستهدفات الرؤية

وقّعت الهيئة العامة للترفيه اليوم مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية، في إطار برنامج تحفيز المشاريع الترفيهية النوعية، لتقديم تمويلات ميسرة تصل في مجموعها إلى 500 مليون ريال، يتم تقديمها للفرص الاستثمارية النوعية، بما يسهم في مسيرة نمو واستدامة قطاع الترفيه ورفع نسبة المحتوى المحلي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقًا لمذكرة التفاهم التي وقّعها في مقر الهيئة بالرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بن سعيد بافرط، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد؛ يتعاون الطرفان في عدة مجالات تشمل الدعم المالي للأنشطة الترفيهية والمواءمة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، ووضع الآليات الائتمانية والاتفاقيات ومعايير الأداء، وستقوم الهيئة بإحالة المنشآت التي تنطبق عليها اشتراطات البرنامج المحدد بين الطرفين إلى بنك التنمية الاجتماعية لتقييم طلبه وتقديم التمويل اللازم.

وتستهدف الهيئة من خلال المذكرة تفعيل منتج التمويل الميسر بالتعاون مع بنك التنمية، بدعم ما لا يقل عن 50 مشروعًا طوال فترة المذكرة؛ حيث تتولّى الهيئة مهمة تأهيل المشاريع الترفيهية النوعية ومطابقتها مع الشروط والمعايير المعتمدة من الطرفين، كما تقدم الهيئة الدعم بالبيانات السوقية وتأهيل الشركات الراغبة في الحصول على التمويل المناسب، إضافةً إلى تقديم ودعم حزم المحفزات الترفيهية الممكنة للمشاريع الترفيهية.

كما سيقدم بنك التنمية دعمه وتمويله للمشاريع من خلال برنامج "أفق"، الذي يقدم تمويلًا للمنشآت الصغيرة يصل إلى 10 ملايين ريال، وتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية؛ حيث تأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تجسّد دور البنك المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، من خلال تقديم منتجات تمويلية للمشاريع المؤهلة من الهيئة، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في قطاع الترفيه، إضافة إلى تقديم برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال المستهدفين في قطاع الترفيه، وتقديم الفرص الاستشارية والإرشادية للمنشآت الصغيرة والناشئة.



وتضاف الاتفاقية إلى سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة لتقديم الخدمات التمويلية للمنشآت الترفيهية مع عدد من البنوك؛ لتقديم حلول تمويلية متنوعة بغرض دعم الشركات العاملة في قطاع الترفيه.

وتستقبل الهيئة العامة للترفيه جميع الاستفسارات فيما يخص برنامج تحفيز المشاريع الترفيهية النوعية عبر البريد الإلكتروني: fin_inquiry@gea.gov.sa .