تدابير وقائية تُواكب استئناف العمل بمجمع طباعة المصحف بالمدينة

شملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع

استأنف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ‫أعماله في جميع أقسامه الفنية والإدارية.

‫واتخذت الأمانة العامة للمجمع، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ تزامنًا مع عودة الموظفين للعمل ‫للوقاية من جائحة كورونا، شملت تعقيم جميع الأجهزة والأقسام ومنها إدارة التسويق والبيع، ‫ووضع 50 جهاز تعقيم في جميع أرجاء المجمع، وتوزيع أجهزة قياس الحرارة على جميع بوابات المجمع للكشف على الموظفين أثناء دخوله قبل مباشرة أعمالهم اليومية.