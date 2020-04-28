"مركز سكني الشامل" بالرياض يفتح أبوابه للمواطنين وفقًا للإجراءات الاحترازية

يوفِّر 25 ألف وحدة في 12 مشروعًا معظمها بضاحية "الجوان" ويضم الجهات التمويلية كافة

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان معاودة "مركز سكني الشامل" بمدينة الرياض فتح أبوابه مجددًا لاستقبال المواطنين الراغبين في الاستفادة من الحلول والخيارات المتنوعة التي يتيحها، وفي مقدمتها الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، التي تتوزع على 12 مشروعًا، وتوفر 25 ألف وحدة سكنية، ويتمركز معظمها في ضاحية الجوان السكنية.

وأوضح "سكني" أن المركز الشامل يستقبل الزوار والمستفيدين في الرياض ابتداء من اليوم الثلاثاء، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة. مشددًا على اتخاذه الإجراءات والاحترازات الصحية كافة للحفاظ على سلامة الزوار كافة من خلال عملية تعقيم كامل المبنى، التي ستستمر بشكل يومي عقب الافتتاح، إضافة إلى توفير المعقمات. داعيًا الزوار كافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية بلبس الكمامات والقفازات، والمحافظة على إبقاء مسافة متر على الأقل فيما بينهم.

ويضم المركز الجهات كافة ذات العلاقة من البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين المنفذين لمشاريع "سكني" بمنطقة الرياض، من خلال نقطة توقُّف واحدة على مساحة تتجاوز 4000 م٢؛ بهدف تقديم خدمات الإسكان كافة في موقع واحد بما يمكِّن مستفيدي "سكني" من استكمال الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع، وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز تحت سقف واحد.

كما يضم المركز خدمة المستشار العقاري، و"تأكيد الحجوزات"، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.

ويستعرض مركز سكني الشامل نحو 25 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع على 12 مشروعًا حيويًّا متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن رحلة مختصرة، تبدأ من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد. وتتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال، بمتوسط قسط شهري يصل لنحو (1500) ريال، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة، تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية، وأسعار مناسبة. وقد بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتقع المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية؛ لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتوفر متطلبات الحياة الحديثة، وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي تسهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعات متكاملة، توفر أفضل الخدمات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشاريع عبر تطبيق "سكني" للهواتف، أو موقع "سكني" على الرابط: sakani.housing.sa