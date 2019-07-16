"الهزاني" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد بن سعد الهزاني، عميد أسرة آل حسن بمركز السلمية التابع لمحافظة الخرج.

وسيصلى على الفقيد -بمشيئة الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 11/ 1440هـ، بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج والدفن في مقبرة السلمية، وسيقام العزاء في مزرعة الركيز الهزانية بالسلمية في الخرج.

يُذكر أن للفقيد عددًا من الأبناء هم عبدالله، ومحمد، وعبدالعزيز، والمهندس عبدالإله، والدكتور سعد، والدكتور خالد، وعبدالرحمن، وتركي، وفيصل.

وللعزاء التواصل على هاتف ابنه محمد 0554224300، وهاتف ابنه عبدالعزيز 0555101831.