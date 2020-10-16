544 ألفًا.. حصيلة مزاد "نادي الصقور السعودي" في يومه السادس

واصل مزاد نادي الصقور السعودي فعالياته لليوم السادس، مقدمًا سبعة صقور، وأربعة فروخ وثلاث قرانيس، بيعت بمبلغ 544 ألف ريال، وذلك مساء اليوم الخميس، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض.

الصقر الأول من نوع "فرخ شاهين"، للطاروحين سعود حمدان المعبدي ومحمد مبروك المعبدي، والذي تم طرحه في منطقة الشعيبة غربي المملكة، وطوله مساوٍ لعرضه 15 إنشًا وربع، ووزنه 970 جرامًا، وذهبت صفقته لوليد نوار العتيبي بقيمة 85 ألف ريال.

أما ثاني صقور المزاد "شاهين فرخ"، فكان للطاروح خالد ضيف الله العتيبي، قادمًا من الشعيبة أيضًا، والذي تم طرحه الثلاثاء الماضي، وطوله مساوٍ لعرضه 15 إنشًا ونصف، فيما بلغ وزنه 1050 جرامًا، وظفر به بندر شايم العنزي بـ 171 ألف ريال.

فيما كان الصقر الثالث "شاهين قرناس" للطاروح عزيز بن سلمان البلوي، وطرح بمحافظة الوجه في منطقة تبوك، ويتسم طوله بـ 14 إنشًا وربع، وعرضه 15 إنشًا ونصف، ووزنه 1010 جرامات، وبيع بمبلغ 35 ألف ريال، لصالح فلاح العدواني.

أما رابع طيور اليوم السادس للمزاد، فهو شاهين قرناس للطاروح عبدالله بن عليان الحربي، طرح منطقة الرايس، طوله 14 إنشًا وربع، والعرض 15 إنشًا ونصف راهي، ووزنه 900 جرام، بيع لبندر شايم العنزي بمبلغ 41 ألف ريال، فيما بيع شاهين قرناس، خامس صقور المزاد، لصالح فلاح العدواني بمبلغ 37 ألف ريال، وهو طرح العويقيلة، للمالك فيصل بن جمعان الزهراني، بطول 14 إنشًا وربع، وعرضه 15 إنشًا وربع ووزنه 910 جرامات.

واحتدمت المنافسة على الصقر السادس شاهين فرخ، والذي تم طرحه في منطقة بدر، للطاروح محمد سليمان الصبحي، رسا على مالكه الجديد مشاري بن محمد العازمي بقيمة 95 ألف ريال، واتسم طوله وعرضه بـ 15 إنشًا وربع، وبلغ وزنه 912 جرامًا.

أما الصقر السابع والأخير "شاهين فرخ"، من طرح منطقة الصمان، اشترك في صيده ثلاثة طواريح، هم عبدالحميد محمد العنزي وبدر قاسم الظفيري وناصر مطير العنزي، وبيع بـ 80 ألف ريال، وكان من نصيب مفلح عبدالله القحطاني، ويصل طوله إلى 15 إنشًا، وعرضه 15 إنشًا ونصف، ووزنه 930 جرامًا.

وكان نادي الصقور السعودي أعلن عن إقامة الليلة السابعة من المزاد استثنائيًا اليوم الجمعة، لوجود مجموعة من الصقور التي طرحت في مناطق مختلفة من المملكة.