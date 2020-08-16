إصابات كورونا في العالم تتجاوز 21.45 مليونًا والوفيات 764062

أمريكا تَصَدّرت القائمة بأكثر من 5 ملايين مصاب و169570 ضحية

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 21.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 764062 شخصًا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

ووفق "رويترز" تَصَدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 169570 حالة وفاة وخمسة ملايين و380934 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 107232 حالة وفاة وثلاثة ملايين و317096 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 49036 حالة وفاة، ومليونين و526192 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15617 حالة وفاة، و917884 حالة إصابة.