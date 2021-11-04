"المسند": درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدل السنوي لمثل هذه الأيام

قال: عرفات سجلت أمس 39 درجة كبرى وأبها الأقل صباح اليوم بـ9.8 مئوية

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر: سجلت أمس "عرفات مكة" أعلى درجة حرارة عظمى بـ39 مئوية؛ فيما كانت أبها الأقل في درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم بـ9.8 مئوية.