إزالة تعديات على 4.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بجدة

تنفيذاً للتوجيهات مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين، تعديات على أراضٍ حكومية بحي أم حبلين شمال شرق المحافظة على مساحة 4.512.000 متر مربع، شملت غرفًا وأحواشًا وعقومًا ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.