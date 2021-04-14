الاتحاد الأوروبي يفاوض "فايزر" لطلب 1,8 مليار جرعة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء: إنّ الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى مجموعة فايزر/ بيونتيك طويلة الأجل لمكافحة تفشي نسخ فيروس كورونا المتحوّرة.
وقالت فايزر/ بيونتيك في بيان: إنها ستوفّر للاتحاد 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، بدءاً من الشهر الجاري، والمفاوضات جارية معها لتزويد 1,8 مليار جرعة من الجيل الثاني من اللقاح.رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
للتعويض عن جرعات لقاح جونسون أند جونسون المعلقة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء: إنّ الاتحاد الأوروبي يتجه بشكل أكبر إلى مجموعة فايزر/ بيونتيك طويلة الأجل لمكافحة تفشي نسخ فيروس كورونا المتحوّرة.
وقالت فايزر/ بيونتيك في بيان: إنها ستوفّر للاتحاد 50 مليون جرعة في الربع الثاني من العام، بدءاً من الشهر الجاري، والمفاوضات جارية معها لتزويد 1,8 مليار جرعة من الجيل الثاني من اللقاح.