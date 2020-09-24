"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

ناقشا خلال اتصال هاتفي الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.