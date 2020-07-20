شاهد.. جدل بعد ظهور شخص يشبه عبدالله صالح بصنعاء

من جديد.. أنصاره يشككون في ملابسات مقتله!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرجل شديد الشبه بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وهو يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وقال موقع "اليمني اليوم" تعليقًا على الصور التي نشرها، ذهب البعض إلى أن الشخص الذي تم تداول صوره على نطاق واسع هو الرئيس صالح، وأنه في حاله تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله.

وفي المقابل -حسب الموقع- أشار آخرون إلى أن الشخص الموضح في الصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس "صالح"؛ منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.