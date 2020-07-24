باكستان: تسجيل 1209 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 270,400

سجلت باكستان 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، و54 حالة وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 270,400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5763 حالة وفاة.