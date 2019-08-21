خلال 72 ساعة .. "القوات المسلحة" توفر مستشفى ميدانياً بمهرجان ولي العهد للهجن

يضم 20 سريراً للعناية المركزة والحالات الطارئة ويعمل على مدار الساعة

وفّرت إدارة الاتحاد السعودي للهجن مستشفى ميدانياً بموقع مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، الذي يُقام على أرضية ميدان الطائف، وتشرف عليه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مجهزاً بكل الأجهزة الطبية الحديثة والكوادر المتخصصة لاستقبال الحالات الطارئة من الزوّار أو المشاركين أو منسوبي الجهات المشاركة.

ويقدم المستشفى الميداني الذي تمّ إنشاؤه في مدة لا تزيد على 72 ساعة وحُدِّد موقعه من قِبل اللجان التنظيمية عند خط النهاية للمضمار مقابل المنصة الرئيسة أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية.

ويضم المستشفى الميداني 20 سريراً منها اثنان للعناية المركزة، إضافة إلى أقسام عدة تشمل: الطوارئ والرعاية الأولية والعظام والأشعة السينية والتخدير وغرف عمليات مجهّزة بأحدث التقنيات وأجنحة للتنويم، وصيدلية تقدم الأدوية للمرضى والمراجعين بعد تشخيصهم، كما أن المستشفى الميداني يقدم خدماته على مدار الساعة، بوجود طاقم طبي متكامل من جميع الاختصاصات.