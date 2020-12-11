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إجمالي الإصابات بلغ 391 ألفًا و529 والوفيات 6492 شخصًا

المغرب تسجل 3345 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة

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سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 391 ألفًا و529 إصابة.



وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 65 حالة وفاة, ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 6492، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 345 ألفًا و934 حالة.