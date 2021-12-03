قنصلية بريطانيا في جدة تحتفل بافتتاح سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1

بحضور السفير "خالد بن سلطان" والسائقة السعودية ريما الجفالي

احتفلت القنصلية العامة البريطانية بافتتاح سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 للموسم 2021، وذلك خلال حفل استقبالٍ أُقيم في مقر القنصلية في جدة، حيث أُقيم حفل الاستقبال بالاشتراك مع شركة Saudi Motorsport Company، وحضره الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وشركة Saudi Motorsport Company ومارتن ويتاكر؛ الرئيس التنفيذي لشركة Saudi Motorsport Company، إلى جانب كبار قادة قطاع الأعمال والحكومة.. كما حضرت ريما الجفالي؛ أول سائقة سباقات محترفة في المملكة هذا الحدث.

وحظي الضيوف في حفل الاستقبال بعرضٍ لأفضل تقنيات هندسة ورياضة السيارات البريطانية، كما تضمنت أبرز أحداث هذا الحفل عرض سيارة FW07 Williams Formula 1 الأسطورية التي قامت برعايتها الخطوط الجوية السعودية في الثمانينيات، التي تعكس علاقة السعودية الطويلة مع سباقات الفورمولا1.

وستتم قيادة هذه السيارة الكلاسيكية في كل يوم من أيام السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع في حلبة كورنيش جدة الجديدة، وذلك إلى جانب سيارات السلامة Aston Martin التي ستشارك في السباق المقبل.

وفي معرض حديثه في هذا الحدث، قال السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون: "إن الظهور الأول للفورمولا1 في السعودية يعد حدثاً أوّل من نوعه آخر. ويسرني الاحتفال به هنا في جدة الليلة. إنني أتطلع إلى مشاهدة السباق مع مضيفينا وأصدقائنا السعوديين".

وتعد سباقات الفورمولا1 صناعة ذات جذور عميقة في المملكة المتحدة حيث توجد 7 فرق من أصل 10 فرق لسباقات الفورمولا1 في المملكة المتحدة، وسيعرض هذا الحدث الابتكار البريطاني والتميز في التصنيع على مسار حلبة جدة الجديد والمذهل لسباقات الفورمولا1، وهو مثال رائع آخر على التعاون القوي بين بلدينا".

وقال "إن الشركات البريطانية هي في طليعة الابتكار التكنولوجي السريع في صناعة رياضة السيارات. وعلى نحوٍ متزايد، فإن التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع تتجه إلى قطاع السيارات الأوسع، والصناعات الأخرى، مثل الصحة والبنية التحتية، ففي بداية جائحة كورونا فيروس، أسست فرق سباقات الفورمولا1 البريطانية مشروع Pitlane للاستفادة من خبرة التصنيع في هذه الصناعة بهدف دعم تطوير أجهزة التنفس لفيروس كوفيد-19".

كما حضر الحفل القنصل العام البريطاني سيف آشر؛ وعلّق أيضاً قائلاً: "تجسّد سباقات الفورمولا الكثير مما تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقه، حيث تجلب التكنولوجيا والإبداع على مستوى عالمي إلى المملكة، وتعزّز الجهود لتوسيع قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية. كما تقوم شركة Saudi Motorsport Company، بقيادة الرئيس التنفيذي مارتن ويتاكر؛ بعمل رائع لتطوير صناعة رياضة السيارات في المملكة، وذلك بناءً على الشراكة الناجحة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وفريق سباقات الفورمولا1 الشهير ماكلارين. ومع متابعة الملايين من المشاهدين حول العالم للسباق، مساء يوم الأحد، فإن هذا الوقت يعد وقتاً مثيراً للغاية للجميع في المملكة العربية السعودية".

وأضاف مارتن ويتاكر؛ الرئيس التنفيذي لشركة Saudi Motorsport Company قائلاً:

"إنه أمرٌ شيق للغاية أن أُوجد هنا الليلة للاحتفال باندماج ثقافتين مع هذا الشغف بكافة الأشياء التي تنطوي عليها رياضة السيارات. فعشية أول سباق فورمولا1 على الإطلاق في السعودية، أشعر بالفخر والرضا عندما أشاهد أفضل الابتكارات والصناعة البريطانية والسعودية تجتمع معاً للاحتفال بهذه العلامة الفارقة الرائعة في تاريخ المملكة. إن العلاقات العميقة للفورمولا1 مع المملكة المتحدة معروفة جيداً وتشكّل العمود الفقري لهذه الرياضة. وعلى هذا النحو، فإن تجربتي للطريقة التي احتضن بها شعب السعودية بشغف قمة رياضة السيارات تمنحني ثقة كبيرة بأن الفورمولا1، ورياضة السيارات بشكل عام، قد وجدت موطناً جديداً رائعاً هنا. وإنني أتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من التعاون المثمر بين البلدين".

الجدير بالذكر أن أول جائزة سعودية كبرى على الإطلاق ستقام في جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر، حيث يستعد السائقون للتسابق في الحلبة الأطول والأسرع في تاريخ سباقات الفورمولا1.