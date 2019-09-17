56 مليوناً ينقصها ريال لم تشفع لإنجاز "طحاحين محايل" .. 5 أعوام من العزل!

طريق لا يتجاوز 18 كيلو متراً يربط قرى عدة وعليه مدارس .. و"نقل عسير" لا يرد

اشتكى عددٌ من الأهالي من تعثر مشروع طريق الطحاحين بمحافظة محايل منذ ما يزيد على 5 سنوات، مؤكدين تناوب المنفذين على الطريق الذي لا يتجاوز 18 كيلو متراً ثم تركه بوضعه الراهن الذي يتسبّب في احتجازات في المواسم الممطرة، لاسيما وهو يصل إلى قرى عدة ويضم مدارس عدة.

وبيّن الشاكون أنهم تفاءلوا خيراً من دقة المبالغ المليونية التي دوّنت على لوحة المشروع؛ حيث بلغت 56 مليون ينقصها ريال واحد، وأن رقم بهذا الشكل يوحي بدقة كبيرة وسيوازيه إتقان عالٍ إلا أن التنفيذ خيّب تلك التفاؤلات.

وقال لـ "سبق" عددٌ من أهالي قرية الطحاحين: "استبشرنا خيراً بالبدء بتنفيذ مشروع السفلتة قبل ما يزيد على 5 سنوات وزرع لوحة المشروع التي تضمنت قيمة المشروع بـ 55 مليونا و999 ألفاً و999 ريالاً، وينتهي خلال سنتين، وأن ذلك مؤشر دقيق للعمل، ولكن مع الأسف تعثر المشروع ونحن الآن على مشارف 6 سنوات من التعثر.

وأضافوا: "طول الطريق 18 كيلو متراً فقط ويخدم قرى: الطحاحين والمحضة والمجبا وغرغرة، ويصل إلى حلي ويضم عدداً من المدارس وقد تسبّبت الأمطار عليه في احتجازات عدة وعزل القرى تماماً، خصوصاً وفيها الأطفال وكبار السن والمرضى والطلاب والموظفون، ومعها تعجز حتى سيارات الإسعاف والطواري عن تقديم الخدمات ونقل الحالات الطارئة".

وبيّنوا: "يتم رش الزفت أكثر من مرة في أجزاء جاهزة للسفلتة ومع الأسف لم يتم ذلك، ثم تأتي شركات أخرى لإعادة الردميات وتمهيد الطريق استعداداً للسفلتة ثم تختفي بآلياتها وعمالتها حتى يعود كما كان سابقاً حتى تختفي معالمه، وهذا حالنا منذ منتصف عام 1435هـ".

وقال الاهالي: "نناشد أمير منطقة عسير، ووزير النقل، التوجيه باستكمال الطريق، والتحقيق مع المتسبّب في التعثر والتأخير رغم مبالغه المليونية العالية".

"سبق"، عرضت الشكوى على مدير فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري؛ لكنه لم يجب عن الاستفسارات المتكررة.