مستشفى الملك خالد بالحفر يستقبل قرابة 58 ألف فحص إشعاعي خلال 6 أشهر

في جميع وحدات الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي وغيرها

أوضحت صحة حفر الباطن أن قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد العام أجرى خلال النصف الأول من عام 2019 م، (٥٧٧٧٦) فحصاً تشخيصياً في جميع وحدات الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة بالصبغة والموجات فوق الصوتية وأشعة هشاشة العظام والأشعة المتنقلة.

وبلغت فحوص الاشعة السينية (٤٥٧٥٣) وأشعة الرنين المغناطيسي (٢١١٧) حالة، وبلغت الحالات التي أُجري لها فحص إشعاعي بوحدة الأشعة المقطعية (٣٤١٣) حالة، وفحوص الموجات فوق الصوتية (٤٦٨٦) حالة، وفحص هشاشة العظام (٥٣٢) فحصاً، في حين تم إجراء عدد (١٢٧٥) فحصاً إشعاعياً للمرضى المنوّمين.