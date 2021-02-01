توجيه رسمي: تشديد الرقابة وإغلاق المطاعم والأسواق المخالفة للإجراءات الاحترازية

‫ قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إنه حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، وجّه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها.

