"آل كركمان" يفتتح "معرض وطن" بتعليم عسير

بمشاركة 58 مدرسة

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، اليوم الاثنين، "معرض وطن"، والذي نظمه مكتب التعليم بوسط أبها.

جاء ذلك، بمشاركة 58 مدرسة، وجهات حكومية أخرى، واستضافته ثانوية المملكة بأبها، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، سعد الجوني، وعدد من مديري الجهات الحكومية في المنطقة.

وأكد "آل كركمان" في كلمة له، أنه يجب مضاعفة الجهود للتعريف بمقدرات الوطن وزيادة تنمية وتأكيد الولاء لدى النشء، والعمل على أن تكون المواطنة حاضرة في جميع مناشط المؤسسات التعليمية، وبما يسهم في إبراز دور المملكة ومكانتها وجهود قادتها، مثمنًا لمكتب التعليم بوسط أبها وثانوية المملكة والمدارس المشاركة جهودهم.

عقب ذلك، ألقى مدير مكتب التعليم بوسط أبها، الدكتور فائز الأسمري، كلمة أوضح من خلالها أن المعرض يأتي في إطار توصيات لقاء قادة وقائدات المدارس الذي عقد أخيرًا بفندق قصر أبها، في أعقاب الحملة المغرضة التي تعرضت لها المملكة.

ولفت إلى أنه تم التركيز على المشاركات الطلابية بهدف إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن، فيما ألقى أحد الطلاب قصيدة وطنية، للشاعر علي الحازمي.

تلا ذلك تقديم لوحة وطنية من أداء طلاب ثانوية المملكة، فيما جرى تكريم الجهات المشاركة، وتدشين المعرض المصاحب والذي يحتوي على أركان مختلفة من مشاركات المدارس .