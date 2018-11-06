تنبيهات متقدمة تمهّد لثلاثاء ماطر في 3 مناطق

غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير ومكة المكرّمة والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

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06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 09:39 AM

غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة

تنبيهات متقدمة تمهّد لثلاثاء ماطر في 3 مناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: عسير ومكة المكرّمة والباحة، من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

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