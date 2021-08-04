رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وجازان، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 11:58 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وجازان، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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