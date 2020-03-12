عن مخالطته وزير برازيلي مصاب بـ"كورونا".. "ترامب": لست قلقاً

تجنب مصافحة رئيس الوزراء الأيرلندي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ليس قلقاً من التعرض لفيروس كورونا بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي أثبتت الفحوص إصابة وزير الاتصالات الذي رافقه بالفيروس.

وقال "ترامب" للصحفيين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في المكتب البيضاوي: "دعوني أصيغ الأمر بهذه الطريقة.. لست قلقا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه سمع بإصابة الوزير، لكن لم يقم بأي شيء خارج المعتاد.

وبين أنه و"فارادكار" اختارا ألا يتصافحا عندما وصل الزعيم الأيرلندي للبيت الأبيض لحضور اجتماع تقليدي في ذكرى القديس باتريك.

وأثبتت الفحوص أن وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتين، الذي التقى مع "ترامب" في منتجع مارالاجو، مصاب بالفيروس.

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أبلغت واشنطن بالحالة

البرازيل تكشف عن إصابة وزير اجتمع مع "ترامب" بـ"كورونا"

أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم (الخميس)، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.

وأفاد المكتب بأن "واجنجارتن" رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن البرازيل أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.