انفجار ضخم يستهدف مناطق الميليشيات الإيرانية بدير الزور شرقي سوريا

المرصد السوري: شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بالمنطقة ولم تعرف الأسباب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجاراً ضخماً دوى، اليوم الأحد، في مناطق وجود "المليشيات الإيرانية"، في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي، شمالي سوريا، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، بحسب المرصد السوري، فإن أعمدة الدخان شوهدت وهي تتصاعد في المنطقة، لكن أسباب هذا الانفجار لم تعرف بعد.

ووثق المرصد في السابع من أكتوبر الجاري، مقتل اثنين من مقاتلي "لواء العباس" التابع للحرس الثوري الإيراني، من جراء انفجار لغمين اثنين بمجموعة من اللواء ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى إصابة نحو 7 مقاتلين بالانفجارين أيضاً.



وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وذلك لوقف محاولات طهران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، الأمر الذي سيسهّل على إيران إرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

وأحصى المرصد في 3 سبتمبر مقتل 16 مسلحاً عراقياً موالين لإيران جراء ضربات رجّح أنها إسرائيلية، كما قتل 6 مقاتلين موالين لإيران، جرّاء غارات مماثلة في ريف البوكمال في 28 يونيو.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب في مقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

