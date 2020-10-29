بريدة.. افتتاح الممر العلوي لطريق الملك عبدالله بقيمة 55 مليون ريال

يبلغ طوله 25 كلم وعدد التقاطعات بالمشروع تصل إلى 12 تقاطعًا ونفقًا

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، الممر العلوي لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة، بقيمة تزيد على 55 مليون ريال.

وقدّم أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، شرحًا عن تفاصيل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها امتدادًا من الدائري الشمالي حتى الدائري الجنوبي لمدينة بريدة، والبالغ طوله 25 كلم؛ مشيرًا إلى أن عدد التقاطعات بالمشروع تصل إلى 12 تقاطعًا، بالإضافة إلى النفق السفلي، وأن أمانة المنطقة نفذت 8 تقاطعات، بالإضافة إلى 4 تقاطعات نفذها فرع وزارة النقل بالمنطقة.

عقب ذلك، شاهد الجميع عرضًا عن تفاصيل مشاريع طريق الملك عبدالله والبالغة قيمتها 543 مليون ريال، والمشتملة على 18 مليون ريال لشمال طريق الملك عبدالله، وتقاطعه مع طريق الملك سلمان بقيمة 68 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب بقيمة 55 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق حي التغيرة بقيمة 71 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق الملك فيصل بقيمة 52 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق عمر بن عبدالعزيز بقيمة 48 مليون ريال، وتقاطعه مع الطريق الهيكلي بقيمة 34 مليون ريال، وتقاطعه مع طريق حي الضاحي بقيمة 23 مليون ريال، ومشروع استكمال طريق الملك عبدالله بقيمة 48 مليون ريال ومشروع جنوب الطريق بقيمة 48 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع ترحيل الخدمات المتعارضة مع طرق وتقاطعات مدينة بريدة بقيمة 18 مليون ريال.

وعبّر أمير منطقة القصيم عن سعادته بافتتاح كثير من المشاريع الخدمية لأهالي المنطقة، التي تأتي بدعم من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ لافتًا الانتباه إلى أن العمل الذي أنجز والجسور والتقاطعات المنفذة بوقت قياسي يعكس مدى ما يمتلكه الوطن من كفاءات عالية الأداء لتحويل جميع المشاريع من حبر على ورق إلى بنية تحتية على أرض الواقع وخادمة للمواطنين والمواطنات.

وقال: "ما لمسته من جميع الزملاء المهندسين السعوديين في مهنيتهم بمتابعة وإدارة هذه المشاريع بكل دقة وجودة في التنفيذ؛ يؤكد أن هذه البلاد تمتلك طاقات بشرية متخصصة تنجز أعمالًا عظيمة لتحقيق مستهدفات وطموحات القيادة الرشيدة".

وثمّن لأمين منطقة القصيم وجميع منسوبي أمانة المنطقة جهودهم المباركة في كل ما قدموه للوصول إلى هذه النتائج في طريق الملك عبدالله وجميع الطرق بمدينة بريدة والمنطقة بشكل عام؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي، والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي.