ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

الجمارك: بجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة

كشفت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال من أجل إخراج حاوية سجائر.

وتفصيلاً، أوضحت الجمارك أنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.

الجمارك رشوة حاوية سجائر

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25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 09:16 PM

الجمارك: بجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

محمد المواسي

الرياض

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كشفت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال من أجل إخراج حاوية سجائر.

وتفصيلاً، أوضحت الجمارك أنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.

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