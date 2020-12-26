خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 200892 إصابة وبلغت الوفيات 655 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 200892 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 655 حالة، مشيرة إلى شفاء 1542 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 177407 حالات.