الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة

غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس الغيني

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13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 06:48 PM

الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

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