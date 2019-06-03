"أوبو" تكشف عن هاتف مزود بأغرب كاميرا في العالم

كشفت شركة "أوبو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية النقاب عن هاتف جديد لها، مزود بأغرب كاميرا أمامية في العالم حتى الآن.

وأوضحت الشركة الصينية أن الكاميرا الأمامية لهاتفها الجديدة ستكون أول كاميرا في العالم مدمجة في الشاشة اللمسية، من دون الحاجة إلى "نوتش" أو ثقب، أو حتى تنبثق من داخل الجهاز.

ونشرت "أوبو" فيديو دعائياً لتلك الكاميرا، والذي أظهرت فيه أن الكاميرا موجود فعلياً داخل الشاشة اللمسية.

وكشف الفيديو، الذي بثته "أوبو"، عن كاميرا أمامية تحت زجاج الشاشة، ودون الطرق المعروفة حالياً في وضع الكاميرات الأمامية، مثل النتوء (النوتش) والقطع الدائري في الشاشة، وكذلك تقنية الكاميرا المنبثقة.

ومن المتوقع أن تكشف أن تكشف "أوبو" رسمياً عن الهاتف الجديد المزود بتلك التقنية خلال شهر يوليو المقبل.