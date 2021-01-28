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قالت إنه يقيم منذ 13 عاماً بطريقة غير قانونية ويعيش بمفرده ولا يختلط بجيرانه

العهدة على "تايمز إنديا".. وثائق و3 جوازات سفر تقود سعودياً للاعتقال بالهند!

زعمت صحيفة هندية أن شرطة مدينة بنغالور الهندية اعتقلت مواطناً سعودياً يقيم في الهند بطريقة غير قانونية منذ 13 عاماً.



وفي التفاصيل، قالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن شرطة منطقة سامبيجهالي عثرت مع المتهم على ثلاثة جوازات سفر منها جواز سفر هندي ووثائق حكومية أخرى مثل بطاقة هوية ناخب ورخصة قيادة.



وقالت إن المتهم يعيش بمفرده في الهند وجاء إلى مدينة بنغالور من الرياض عام 2006 بتأشيرة طالب، وانتهت في 8 يناير 2007، وعمل مع شركات خاصة بأسماء مختلفة.



وتلقت شرطة المنطقة بلاغاً من السكان المحليين عن شخص غريب لا يختلط بالجيران، كما أنه كان يرفض لقاء الموظفين الصحيين أثناء الزيارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وعليه قامت الشرطة بمداهمة منزله.



وقالت الشرطة إنها أوقفت المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ويخضع حالياً للتحقيق.