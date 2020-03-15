حفل وقاية من "كورونا" بالهند.. الدواء لا يخطر على البال

استضافته جماعة دينية في نيودلهي وحضره 200 شخص

لاعتقادها أنه يقي من فيروس كورونا، استضافت جماعة دينية في الهند أمس السبت، حفلًا لاحتساء بول الأبقار، لأن كثيرين منهم يعتبرون الأبقار مقدسة ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص علاجية.

وأكد خبراء مرارًا أن بول الأبقار لا يشفي أمراضًا مثل السرطان وليس هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

ووفقا لسكاي نيوز عربية، استضاف حزب الاتحاد الهندوسي لكل الهند "الحفل" في مقره في نيودلهي عاصمة البلاد وحضره 200 شخص ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة في أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل: "نشرب بول الأبقار منذ 21 عامًا كما نتحمم في روثها. لم نشعر أبدًا بالحاجة لتناول دواء إنجليزي".

ووقف رئيس الحزب، تشاكراباني مهراج، لالتقاط الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر قرب رسم كاريكاتوري لفيروس كورونا.

وكان قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وهو حزب بهاراتيا جاناتا القومي، قد روجوا لاستخدام بول البقر كعلاج للسرطان.

كما قال قيادي في ولاية آسام شمال شرق الهند لنواب الولاية هذا الشهر خلال جلسة للبرلمان: إن بول الأبقار وروثها يمكن استخدامهما لعلاج فيروس كورونا.