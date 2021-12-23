النصر يعلن سلامة لاعبيه من فيروس كورونا

كشف نادي النصر سلامة كافة لاعبي الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية والعاملين في النادي من الإصابة بفيروس كورونا.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها :" بحمدالله أظهرت الفحوصات التي أُجريت سلامة كافة لاعبي الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والعاملين في النادي.
وتابع : "هذا وسيجري الفريق تدريباته عصر اليوم عند الساعة الرابعة عصراً".
يذكر أن المدير الفني الأرجنتيني " روسو" قد ألغى، أمس الأربعاء، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة طبيب الفريق ديفيد ماركيز بفيروس كورونا .
مما اضطر إدارة النادي إلى إجراء مسحة طبية لفحص فايروس كورونا لكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين في الفريق الأول للاطمئنان على سلامتهم .
كشف نادي النصر سلامة كافة لاعبي الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية والعاملين في النادي من الإصابة بفيروس كورونا.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها :" بحمدالله أظهرت الفحوصات التي أُجريت سلامة كافة لاعبي الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والعاملين في النادي.
وتابع : "هذا وسيجري الفريق تدريباته عصر اليوم عند الساعة الرابعة عصراً".
يذكر أن المدير الفني الأرجنتيني " روسو" قد ألغى، أمس الأربعاء، تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة طبيب الفريق ديفيد ماركيز بفيروس كورونا .
مما اضطر إدارة النادي إلى إجراء مسحة طبية لفحص فايروس كورونا لكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين في الفريق الأول للاطمئنان على سلامتهم .