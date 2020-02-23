العثور على مقيم هندي منتحرًا بحي الجوهرة بجدة.. والشرطة تحقق

لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن

باشرت مساء اليوم الجهات الأمنية بمحافظة جدة حادث وفاة لمقيم من الجنسية الهندية، عُثر عليه وقد لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن في حي الجوهرة بالمحافظة؛ وهو ما أدى إلى وفاته.

وبحسب المعلومات، بُلِّغت دوريات الأمن بالمحافظة عن قيام شخص بإيذاء نفسه؛ وهو ما تسبَّب في وفاته. وعلى الفور انتقل المختصون إلى الموقع.

وأضافت المصادر: فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة هل الحادثة بها شبهة جنائية أم عرضية، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة لمثل هذه الحالات.

حي الجوهرة بجدة الجهات الأمنية

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23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 08:49 PM

لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن

العثور على مقيم هندي منتحرًا بحي الجوهرة بجدة.. والشرطة تحقق

هادي العصيمي

جدة

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باشرت مساء اليوم الجهات الأمنية بمحافظة جدة حادث وفاة لمقيم من الجنسية الهندية، عُثر عليه وقد لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن في حي الجوهرة بالمحافظة؛ وهو ما أدى إلى وفاته.

وبحسب المعلومات، بُلِّغت دوريات الأمن بالمحافظة عن قيام شخص بإيذاء نفسه؛ وهو ما تسبَّب في وفاته. وعلى الفور انتقل المختصون إلى الموقع.

وأضافت المصادر: فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة هل الحادثة بها شبهة جنائية أم عرضية، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة لمثل هذه الحالات.

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