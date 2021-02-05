الجبير: سنواصل العمل مع واشنطن لمواجهة أعدائنا المشتركين

أكد أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تاريخياً

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن "خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تاريخياً".

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الجمعة: أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.

وأضاف: نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود.

وأردف "الجبير": السعودية وأمريكا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معاً لمواجهة أعدائنا المشتركين.

0

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 05:54 PM

أكد أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تاريخياً

الجبير: سنواصل العمل مع واشنطن لمواجهة أعدائنا المشتركين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 2,055

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن "خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تاريخياً".

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الجمعة: أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.

وأضاف: نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود.

وأردف "الجبير": السعودية وأمريكا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معاً لمواجهة أعدائنا المشتركين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021